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Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир
Канадские океанологи обнаружили в Тихом океане обломки невиданной техники, издающие странные "вопли".
Ученые пока не знают, с чем они столкнулись. Об аномалии в Тихом океана рассказал "Российский Диалог", передает Диалог.UA.
Океанологи Канады представили на научном симпозиуме звукозапись, сделанную в водах Тихого океана.
На ней слышны вой и стоны непонятного происхождения. Ученые уверяют, что звуки возникали хаотично, однако слышно их только в ночное время суток.
В районе с аномалией также были обнаружены странные обломки.
Некоторые эксперты подозревают, что это могут быть фрагменты некой неизвестной военной разработки, а вот уфологи не сомневаются, что канадцы столкнулись в Тихом океане с инопланетным устройством.По их мнению, именно внеземные технологии и производят загадочные звуки.
Теги: Донбасс, Тихий океан, необъяснимые явления, аномалия
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