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Политолог показал редкое «военное» фото Путина
22.09.2019 13:51
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым посетили военные учения в Оренбургской области, где сфотографировался с «юнармейцами».
Соответствующее фото опубликовал в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает donpress.
В комментарии к фото Голобуцкий пишет:
«Очень редкая фоточка: Путин в беретике. Как прибили, так и держится. Вид действительно гпуповат, поэтому и фото практически нереально найти в интернете. Но я нашел».
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Кыргызстан, фото, соцсети, политолог
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