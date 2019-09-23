€650 тысяч в кармане: в Польше арестовали жену украинского топ-чиновника

23.09.2019 17:00

Вчера, 22 сентября, сотрудники польской таможенной службы арестовали женщину с большим количеством наличных средств, которые гражданка намеревалась провезти незаконно.

Так, таможенники Польши арестовали супругу высокопоставленного чиновника Национальной полиции Украины, включая еще двух украинцев и одного гражданина Хорватии.

Информацию передает Диалог.UA. Как сообщает блогер Павел Верещагин на своей странице в Facebook, задержание произошло на автопереходе Хребенне – Рава-Русская. Причиной же являлось то, что не были задекларированы 650 тысяч евро.

Отмечается, что задержанные ехали из Украины в Польшу на автомобиле Mercedes. Граждане Украины до сих пор находятся под стражей польских таможенников. Официальная информация по поводу инцидента отсутствует.



Источник: www.dialog.ua