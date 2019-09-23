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В Греции полиция задержала сирийцев, выдававших себя за украинских спортсменов
Полиция Греции задержала 10 мигрантов из Сирии, сообщает Ekathimerini.
По данным журналистов, задержанные сирийцы пытались нелегально вылететь из страны под видом волейбольной команды из Украины.
Сообщается, что мигранты были задержали в аэропорту Афин. Полиция установила, что украинские паспорта, которые представили сирийцы, были занесены в базу как украденные или утерянные.
«Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были две волейбольные мячи», — говорится в сообщении полиции.
Однако после допроса полицейские установили, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой.
По словам правоохранителей, сирийцы планировали попасть в другую страну ЕС.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Греция, спортсмен, Сирия, мигрант
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