В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО)

23.09.2019 13:50

На полигоне в Оренбургской области РФ во время десантирования с военно-транспортного самолета Ил-76 разбились сразу две боевые машины пехоты, сообщает НВ.

Инцидент произошел во время военных учений Центр-2019. Причиной крушения БМП стал отказ парашютных систем.

При этом отмечается, что экипажей на борту бронемашин во время их десантирования не было и никто из людей в результате происшествия не пострадал.