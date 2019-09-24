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Мировой финансовый кризис не за горами: появился кошмарный прогноз
"Ноги" практически всех финансовых кризисов обычно росли из США. И всегда такие кризисы случаются в годы самой низкой активности Солнца. Сейчас мы как раз приближаемся к такому периоду. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
"Пик снижения солнечной активности выпадет на конец 2019 и начало 2020 годов. Цикл солнечной активности составляет 11 лет. Как раз 11 лет назад, в 2008 году, разразился последний масштабный мировой финансовый кризис. Процесс тогда начался 6 октября, когда был ретроградный Меркурий, а многие планеты – в Весах и Скорпионе", - заявил Росс.
Астролог напомнил, что до этого "черный понедельник" был 19 октября 1987 года.
"Как только Меркурий стал ретроградным, обвалились рынки ценных бумаг. И это тоже был период низкой солнечной активности. 1997-1998 годы также были периодом низкой солнечной активности, и тогда случился обвал восточных рынков. Основной удар пришелся на Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Гонконг и т.д.", - объяснил эксперт.
По словам астролога, сейчас мы приближаемся как раз к такому периоду низкой активности Солнца.
"Она уже пошла на спад, но наименьшей станет в следующем году. Это говорит о том, что нас неизбежно ждет новый финансовый кризис. Обычно кризис начинается, когда планеты входят в знак Скорпиона – знак разрушения, а Меркурий 31 октября становится ретроградным (Меркурий всегда символизирует финансы, бумаги). Потому, по моим прогнозам, нас ждет или "черный понедельник", или "черный вторник" 4 или 5 ноября. Именно в эти дни могут обвалиться рынки ценных бумаг", - предсказал он.
Однако, согласно прогнозу Росса, в этот раз кризис в меньшей степени затронет США.
"Вообще, Америку кризисы сотрясают раз в 22 года. По моим прогнозам, глубокий кризис сотрясет Штаты в 2030-е годы. В результате этого кризиса США могут рухнуть как главная финансовая система, а доллар может обесценится. Также сложная ситуация возникает каждые 20 лет на востоке. Сатурн и Плутон как раз в ноябре этого года соединяются в знаке Козерога, который связан с Китаем. Исходя из этого, можно прогнозировать, что в это время произойдет обвал рынков на востоке, прежде всего – в Китае. Так, санкции США против Китая могут обвалить всю мировую экономику, и волна нового финансового кризиса начнется именно в Китае и распространится на весь мир. Сатурн – символ заморозки, стагнации, Плутон – символ мировой ситуации", - отметил эксперт.
Так что нас ждет масштабный финансовый кризис, а рост Китая при этом остановится, сказал Росс.
"Обвалятся многие валюты. Опасность будет и для Украины, в частности, существенно снизится экспорт стали. В общем, либо в ноябре этого года, либо в марте 2020 года разразится новый финансовый кризис, который начнется с Китая. Обвал рынка в Китае может произойти во второй половине февраля и марте, когда Меркурий начнет свое ретроградное движение. Так что финансовая мировая катастрофа неотвратима", - резюмировал он.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, кризис, прогноз
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