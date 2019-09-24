- Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали22:20
- Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН22:00
- В Польше экс-жену Князева обвиняют в отмывании денег20:38
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- Мировой финансовый кризис не за горами: появился кошмарный прогноз17:20
- Трамп дал приказ остановить помощь Украине перед звонком Зеленскому - Washington Post 16:57
- Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Трампом 16:00
- Европейцы сняли санкции с Януковича?.. Неожиданное заявление15:24
- Адвокаты Януковича сообщили о его желании вернуться в Украину11:39
- Историческая встреча Зеленского и Путина: появилась новая информация11:02
Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали
В Пакистане на границе с Индией произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Погибли по меньшей мере 19 человек, включая троих детей, более 300 получили травмы, сообщает телеканал Geo TV во вторник, 24 сентября, передаетКорреспондент.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга в Исламабаде, эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелуми на глубине 10 километров.
Подземные толчки ощущались в Исламабаде, Равалпинди, Лахоре, Фейсалабаде, Гаска, Пешаваре, Чиниоти, Мансехри, Батаграме, Торгхаре, Мирпуре, Бхимбери, Джелуми и Манди-Бахауддин.
Больше всего от землетрясения пострадал район Мирпур в Азад Джамму и Кашмире. Там повреждены здания и разрушены дороги.
В районе бедствия продолжается поисково-спасательная операция, к которой привлечены военные.
Теги: Донбасс, Пакистан, землетрясение, пострадавшие
- Мощное землетрясение в Пакистане и Афганистане забрало жизни более 200 людей
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Плевок в душу «русскому миру». Власти «ЛНР» ввели плату за право въезда на подконтрольную им территорию в евро
- В Японии произошло второе за несколько дней сильнейшее землетрясение (ВИДЕО)
- Мощное извержение вулкана спровоцировало землетрясения в Европе (ВИДЕО)
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры18:21
- Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе15:30
- Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО14:41
- Ситуация на КПВВ ОРДО:"Завтра «Октябрь» не работает, в Горловке и на «Каргилле» огромные пешие очереди»13:20
- В ОРЛО озвучили новые тарифы на водоснабжение12:45
- Водителям подсказали, почему начинает бить рулевое колесо22:39
- Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали22:20
- Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН22:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- За нардепов взялись всерьез, стало известно о новых штрафах: за что будут наказывать в Раде21:19
- Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка21:01
- В Польше экс-жену Князева обвиняют в отмывании денег20:38
- Федерализации Украины не будет ни при каких условиях – Данилюк 20:20
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи17:30
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака15:49
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"