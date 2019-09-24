Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали

24.09.2019 22:20

В Пакистане на границе с Индией произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Погибли по меньшей мере 19 человек, включая троих детей, более 300 получили травмы, сообщает телеканал Geo TV во вторник, 24 сентября, передаетКорреспондент.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга в Исламабаде, эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелуми на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощущались в Исламабаде, Равалпинди, Лахоре, Фейсалабаде, Гаска, Пешаваре, Чиниоти, Мансехри, Батаграме, Торгхаре, Мирпуре, Бхимбери, Джелуми и Манди-Бахауддин.

Больше всего от землетрясения пострадал район Мирпур в Азад Джамму и Кашмире. Там повреждены здания и разрушены дороги.

В районе бедствия продолжается поисково-спасательная операция, к которой привлечены военные.