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Трамп дал приказ остановить помощь Украине перед звонком Зеленскому - Washington Post
В американских СМИ распространяют сообщения о том, что президент США Дональд Трамп специально попросил приостановить выплаты военной помощи Украине за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Президент США Дональд Трамп дал сигнал поставить на паузу миллионные выплаты военной помощи Украине за неделю до официального звонка президенту Владимиру Зеленскому, который состоялся 25 июля, передает https://www.dialog.ua . Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на трех высокопоставленных чиновников в администрации Трампа. Есть данные о том, что Трампа в первую очередь интересовала коррупция в Украине, поэтому он поставил под сомнение выделение ВС Украины большой суммы денег. СМИ пишут о том, что Трамп дал распоряжение руководителю административно-бюджетного управления Мика Малвейни. Также сигнал поступил в Пентагон и Государственный департамент в середине июля. Документ гласил, что законодателям должны сообщить о задержке в предоставлении помощи в ходе "межведомственного процесса".
Теги: Украина, Донбасс, Дональд Трамп, Зеленский
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