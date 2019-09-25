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В Арктике моржи атаковали Северный флот РФ и утопили десантный катер

25.09.2019 11:45
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В Арктике моржи атаковали Северный флот РФ и утопили десантный катер

Во время экспедиции российского исследовательского флота на удаленный архипелаг Землю Франса-Иосифа на десантную лодку россиян напала моржиха.

В ходе экспедиции российских ученых на дальний север они использовали военный буксир. Однако для высадки на берег архипелага Земли Франса-Иосифа им пришлось использовать резиновую десантную лодку.

В том месте было много моржей, один из которых совершил дерзкое нападение на лодку российского флота, сообщает Диалог.UA со ссылкой на "Русское географическое сообщество".. Животное, напавшее на флот, оказалось самкой.

По словам пострадавших исследователей, вероятно, моржиха опасалась за безопасность своего потомства, а потому решила напасть первой.

Из-за невозможности спасти лодку без нанесения вреда моржихе лодка пошла ко дну.

"Лодка затонула, но трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям командира отряда", - сообщили в пресс-релизе Географической организации.

Отмечается, что все члены десантной исследовательской группы благополучно добрались до берега мыса Геллер.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Арктика, морж, Северный флот
 
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