- В Арктике моржи атаковали Северный флот РФ и утопили десантный катер 11:45
- Импичмент Трампа запустили из-за Зеленского: такого скандала мир еще не видел11:15
- Пресс-секретарь Зеленского сообщила его время выступления на Генассамблее ООН09:00
- Встреча Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга: о чем они беседовали 07:33
- Россия проводит масштабные военные учения на Донбассе - Минобороны07:15
- Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали22:20
- Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН22:00
- В Польше экс-жену Князева обвиняют в отмывании денег20:38
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- Мировой финансовый кризис не за горами: появился кошмарный прогноз17:20
В Арктике моржи атаковали Северный флот РФ и утопили десантный катер
Во время экспедиции российского исследовательского флота на удаленный архипелаг Землю Франса-Иосифа на десантную лодку россиян напала моржиха.
В ходе экспедиции российских ученых на дальний север они использовали военный буксир. Однако для высадки на берег архипелага Земли Франса-Иосифа им пришлось использовать резиновую десантную лодку.
В том месте было много моржей, один из которых совершил дерзкое нападение на лодку российского флота, сообщает Диалог.UA со ссылкой на "Русское географическое сообщество".. Животное, напавшее на флот, оказалось самкой.
По словам пострадавших исследователей, вероятно, моржиха опасалась за безопасность своего потомства, а потому решила напасть первой.
Из-за невозможности спасти лодку без нанесения вреда моржихе лодка пошла ко дну.
"Лодка затонула, но трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям командира отряда", - сообщили в пресс-релизе Географической организации.
Отмечается, что все члены десантной исследовательской группы благополучно добрались до берега мыса Геллер.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Арктика, морж, Северный флот
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- В России уже в ближайшее время возможен переворот - политолог
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- НАТО должно показать России свою готовность действовать в Арктике – адмирал Ставридис
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры18:21
- Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе15:30
- Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО14:41
- В Арктике моржи атаковали Северный флот РФ и утопили десантный катер 11:45
- Мы не готовы ждать еще 5 лет: Зеленский сделал резонансное заявление по Донбассу11:30
- Импичмент Трампа запустили из-за Зеленского: такого скандала мир еще не видел11:15
- «Классическая, но разная»: Народный синоптик рассказал о погоде в октябре и ноябре11:01
- «Будут ходить с представителями «МГБ ДНР»: донецкий блогер рассказал о предстоящей «переписи населения» в ОРДО10:47
- "Звонок": мир, затаив дыхание, следит за продолжением "триллера" с Дональдом Трампом в главной роли 10:30
- Jerry Heil представила новый клип "Вільна каса" (ВИДЕО)10:15
- Зима придет в середине ноября: синоптики озвучили точные даты10:00
- Опубликован первый трейлер триллера о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)09:45
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком08:15
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи17:30
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака15:49
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе
- Раки будут ощущать упадок сил: гороскоп на 22 сентября
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике