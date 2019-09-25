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В США обнародовали расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет УНН.
В заявлении прес-службы американской администрации указано: “Президент Дональд Трамп опубликовал рассекреченную, нередактированную стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля 2019 года”.
Как стало известно ранее, отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с президентом США, Владимир Зеленский отметил, что это конфиденциальная информация.
“Когда журналисты CNN подошли к Зеленского в ООН в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США — ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом “личные и конфиденциальные”, — сообщил канал.
По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Стоит также добавить, что Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию, в которой призвал Белый дом передать законодателям текст жалобы обличителя, что может касаться давления Трампа на Зеленского.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, разговор, Дональд Трамп, расшифровка, Зеленский
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