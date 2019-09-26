Клинтон сделала срочное заявление, обвинив Трампа в предательстве

26.09.2019 09:40

Бывшая госсекретарь США и главная соперница Трампа на прошлых президентских выборах Хиллари Клинтон резко отреагировала на стенограмму разговора между американским и украинским президентами.

Госпожа Клинтон, у которой Трамп буквально вырвал победу на выборах в 2016 году, не преминула публично высказать свою реакцию на опубликованную стенограмму разговора между Трампом и Зеленским.

Она считает поведение Трампа недопустимым и таким, которое угрожает основам демократии, являющейся фундаментом американского общества.

Об этом она написала в своем Твиттер, передает Диалог.UA. "Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать.

Он является явной и настоящей опасностью для вещей, которые делают нас сильными и свободными", - заявила госпожа Клинтон.

Она также считает, что Трамп своей выходкой попросту предал США и унизил свою страну. Поэтому бывшая соперница, потерпевшая от него фиаско на выборах, заявила, что она полностью поддерживает импичмент Трампу.



Источник: www.dialog.ua