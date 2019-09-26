Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

26.09.2019 09:00

Американец Карсон Кинг пришел на матч студенческой лиги NCAA с плакатом «Нужно пополнить запасы Busch Light». Также были указаны реквизиты для пожертвований через систему Venmо. Через час Кинг получил $400.

Выяснилось, что матч транслировали на крупном канале ESPN, а Карсона показали во включении со стадиона.

Когда на счету было уже более $1000, он удивился, так как не подозревал, что попал в трансляцию матча.

Собранную сумму он решил отдать больнице Stead Family. Себе он оставил лишь $15 долларов на пиво.

Источник: http://kr24.com.ua