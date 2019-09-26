Тающий ледник может обрушиться в любой момент, началась срочная эвакуация: подробности ЧП

26.09.2019 07:15

Эксперты предупреждают, что часть ледника на вершине Монблана может быть разрушена, в связи с чем итальянские власти объявили о закрытии дороги и эвакуации горных хижин вблизи.

Массив Монблан – это самая высокая горная цепь Западной Европы.

Как сообщает «BBC News», официальные лица заявили, что есть опасность падения около 250 000 кубических метров льда, которые могут вырваться из ледника Планпинье на вершине Гран-Жорас. Эксперты предупреждают, что участок ледника со сравнительно большой скоростью спускается вниз (около 50-60 см в день).

В связи с этим заявлением власти приближенного города Курмайор во вторник подписали указ о закрытии дорог в Валь Ферре на итальянской стороне Монблана. Также мэр Курмайора эвакуировал горные хижины в районе Рошфор в качестве меры предосторожности. Для других жилых районов или мест скопления туристов угрозы, по его словам, нет.

«Эти явления еще раз показывают, как гора переживает период серьезных изменений из-за климатических факторов и, следовательно, она особенно уязвима», — сообщил мэр Стефано Мизерокки.

Предсказать точное время крушения ледника, по словам экспертов регионального правительства Валле-д’Аоста и Фонда Монта-Сикура (Fondazione Montagna Sicura), невозможно.

Опасность того, что ледник Планпинье может быть разрушен, была определена еще в 2013 году. С того времени ученые постоянно наблюдают за ледником, пытаясь установить с какой скоростью тает лед. Но, как бы эксперты не старались, никакой «системы оповещения» о разрушении нет.

Также ранее сообщалось, что на востоке Антарктиды имеется ледник, который тает с огромной скорость. Так, глыба под названием Туэйтса каждый год уменьшается на 800 метров.

Ледник отвечает на 4% за глобальное повышение уровня Мирового океана, цифра немаленькая. В 1980-х годах Антарктида теряла примерно 40 млрд тонн льда, на сегодня этот показатель возрос до 252 млрд тонн.

Эксперты пристально следят за пятью крупнейшими ледниками, которые и «создают погоду» на нашей планете. Ледник Туэйтса, согласно подсчетам ученых, может полностью растаять за полтора века. В итоге уровень воды поднимется на целых 50 см. Такое заявление сделала Хелен Серуосси из НАСА.

Уже скоро будет достигнута точка невозврата, когда остановить уровень таяния будет невозможно. Климат начнет стремительно меняться. По предварительным прогнозам экспертов не все животные и люди успеют к нему приспособиться.

Отметим, что Антарктида включает в себя 99% всей пресной воды на планете. Эти объемы сложно даже представить.

Источник: https://politeka.net