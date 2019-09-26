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Закрыты детсады и школы: масштабный пожар на заводе химикатов затянул небо черными облаками
Во Франции вспыхнул завод химикатов, в результате чего развернулся масштабный пожар.
Об этом информирует издание "Le Parisien".
По предварительной информации воспламенение произошло ориентировочно в 2:40 ночи в городе Руана. Причина пожара пока выясняется.
СМИ сообщают, что пожар настолько масштабный, что черные облака от дыма видны в нескольких километрах от точки возгорания.
Власти всеми силами борются с опасной стихией и объявили эвакуацию местного населения, которое проживает в полукилометре вокруг горящего завода.
Кроме того власти предупреждают автомобилистов избегать района, где образовался пожар.
Согласно информации в результате происшествия жертв нет и утечки токсинов не зафиксировано.
В связи с особым положением в городе закрыты детские садики, колледжи и лицеи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Франция, школа, пожар, детсад
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