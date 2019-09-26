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Закрыты детсады и школы: масштабный пожар на заводе химикатов затянул небо черными облаками

26.09.2019 19:03
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Закрыты детсады и школы: масштабный пожар на заводе химикатов затянул небо черными облаками

Во Франции вспыхнул завод химикатов, в результате чего развернулся масштабный пожар.

Об этом информирует издание "Le Parisien".

По предварительной информации воспламенение произошло ориентировочно в 2:40 ночи в городе Руана. Причина пожара пока выясняется.

СМИ сообщают, что пожар настолько масштабный, что черные облака от дыма видны в нескольких километрах от точки возгорания.

Власти всеми силами борются с опасной стихией и объявили эвакуацию местного населения, которое проживает в полукилометре вокруг горящего завода.

Кроме того власти предупреждают автомобилистов избегать района, где образовался пожар.

Согласно информации в результате происшествия жертв нет и утечки токсинов не зафиксировано.

В связи с особым положением в городе закрыты детские садики, колледжи и лицеи.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Франция, школа, пожар, детсад
 
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