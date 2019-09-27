В Кремле испугались публикации переговоров Трампа с Путиным

27.09.2019 16:49

Москва очень рассчитывает на то, что публикация разговора Трампа с Зеленским действительно была необходима и впредь Вашингтон не пойдет на то, чтобы переговоры между президентом США и Путиным были опубликованы. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает https://www.dialog.ua . Песков подчеркнул, в Кремле уже видели публикацию переговоров Трампа с Зеленским и надеются на то, что таких публикаций не будет. В особенности в Москве заинтересованы в том, чтобы в Сеть не попали документы с переговорами Путин - Трамп. Также Песков пояснил, что подобные документы носят гриф "секретно" или "совершенно секретно", они могут публиковаться только по согласию обеих сторон, что и произошло между Вашингтоном и Киевом. Пресс-секретарь Путина заверил, что отношения США и России не очень хорошие, а публикация таких документов стала бы большой проблемой.



