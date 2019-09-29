Мария Захарова подставила Лаврова - Интернет смеется над "очередью" к главе МИД РФ

29.09.2019 13:22

Спикер МИД РФ Мария Захарова попыталась приукрасить востребованность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН.

Теперь над обоими смеются в Интернете. Внимание на новый конфуз с Захаровой обратил известный канал в Telegram "Холодная война", передает Диалог.UA.

Лавров принял участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая началась в Нью-Йорке 18 сентября. Захарова попыталась убедить, что российский министр был главной звездой мероприятия. Так, она опубликовала фото огромной очереди международных делегаций к главе МИД РФ после его выступления в штаб-квартире ООН. "Обожаю наблюдать за "изоляцией России", - написала Захарова.

Telegram-канал уличил рупор МИД России во лжи. Он обратил внимание, что Лавров просто встал в коридоре, по которому народ шел на выход из зала заседаний. Этим он создал затор, мешая людям покинуть помещение.