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Мария Захарова подставила Лаврова - Интернет смеется над "очередью" к главе МИД РФ
Спикер МИД РФ Мария Захарова попыталась приукрасить востребованность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН.
Теперь над обоими смеются в Интернете. Внимание на новый конфуз с Захаровой обратил известный канал в Telegram "Холодная война", передает Диалог.UA.
Лавров принял участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая началась в Нью-Йорке 18 сентября. Захарова попыталась убедить, что российский министр был главной звездой мероприятия. Так, она опубликовала фото огромной очереди международных делегаций к главе МИД РФ после его выступления в штаб-квартире ООН. "Обожаю наблюдать за "изоляцией России", - написала Захарова.
Telegram-канал уличил рупор МИД России во лжи. Он обратил внимание, что Лавров просто встал в коридоре, по которому народ шел на выход из зала заседаний. Этим он создал затор, мешая людям покинуть помещение.
Теги: Россия, Донбасс, ООН, МИД, делегация, Лавров, РФ, Захарова
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