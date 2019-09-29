- В Крыму заявили о приезде «крупной делегации из западных стран»14:58
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- Трамп послал сигнал Зеленскому по войне на Донбассе: Украине сообщили плохую новость14:23
- Мария Захарова подставила Лаврова - Интернет смеется над "очередью" к главе МИД РФ13:22
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ12:38
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»20:08
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу19:48
- Германия не изменит своего мнения о Киеве даже после критики — спикер Меркель 19:24
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
В Крыму заявили о приезде «крупной делегации из западных стран»
В аннексированном Крыму заявили о визите 22 иностранцев из западных стран, в том числе из США и Германии.
Об этом РИА Новости сообщил подконтрольный Кремлю глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрия Гемпеля, передает donpress.
«Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита — укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября», — сказал Гемпель.
По его словам, официальная часть визита пройдет в Севастополе, ряд публичных мероприятий проведут в Симферополе. Запланирована встреча в крымском парламенте, а также посещение Евпатории и Ялты.
Также иностранные гости планируют посетить Крымский университет имени В.И. Вернадского и детский центр «Артек».
Теги: США, Донбасс, Крым, Германия, Севастополь, Ялта, Артек, делегация, иностранцы
- "Обмен" Донбасса на Крым - кощунство в отношении Украины: Волкер раскритиковал идею "примирения" с РФ
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Политические союзники Украины безжалостно высмеивают её на телевидении (ВИДЕО)
- Дети из Славянска не поместились в "Артеке" и кочуют из лагеря в лагерь
- Моряки "Донбасса" получили подарки от Донецкого облсовета (ФОТО)
- Сукачев поддержал аннексию Крыма: На Майдане булочки американцы раздают – значит, через месяц там будет стоять флот НАТО
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ13:40
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ12:38
- В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером12:23
- Волонтеры опубликовали новые доказательства присутствия военных РФ на Донбассе11:41
- На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои10:55
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие10:31
- Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина10:08
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке09:53
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина08:50
- В Крыму заявили о приезде «крупной делегации из западных стран»14:58
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- Трамп послал сигнал Зеленскому по войне на Донбассе: Украине сообщили плохую новость14:23
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ13:40
- Мария Захарова подставила Лаврова - Интернет смеется над "очередью" к главе МИД РФ13:22
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ12:38
- В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером12:23
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать12:04
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Назван самый богатый знак Зодиака
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм