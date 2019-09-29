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В Крыму заявили о приезде «крупной делегации из западных стран»

29.09.2019 14:58
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В Крыму заявили о приезде «крупной делегации из западных стран»

В аннексированном Крыму заявили о визите 22 иностранцев из западных стран, в том числе из США и Германии.

Об этом РИА Новости сообщил подконтрольный Кремлю глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрия Гемпеля, передает donpress.

«Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита — укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября», — сказал Гемпель.

По его словам, официальная часть визита пройдет в Севастополе, ряд публичных мероприятий проведут в Симферополе. Запланирована встреча в крымском парламенте, а также посещение Евпатории и Ялты.

Также иностранные гости планируют посетить Крымский университет имени В.И. Вернадского и детский центр «Артек».



Теги: США, Донбасс, Крым, Германия, Севастополь, Ялта, Артек, делегация, иностранцы
 
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