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У Зоны-51 видели странное существо. ВИДЕО
Обсуждения о том, существуют ли инопланетяне не стихают уже на протяжении многих лет.
На данную тему уже снято немало программ и фильмов. Кроме того, некоторые люди утверждают, будто бы видели инопланетных существ. Все это кажется просто нереальным. Как оказалось, в США существует даже база под названием Зона 51, где, возможно, ученые проводят эксперименты над пойманными инопланетянами. Американцам стало настолько интересно, что же на этой базе происходит, что они даже создали Facebook-сообщество о штурме Зоны 51.
Хотя это им не удалось, но интересный факт все же обнаружился. Как пишет сайт vladtime.ru, очевидец заснял странное существо, которое выходит из Зоны 51.
Если всмотреться, то на видео можно рассмотреть фигуру, которая еле стоит на ногах. Очевидец, снявший видео предполагает, что существо могут колоть психотропными препаратами или специально "физически изматывать".
Если видео окажется настоящим, тогда можно с уверенностью утверждать, что правительство США скрывает тот факт, что инопланетяне действительно существуют. Специалисты предполагают, что за такие изучения пришельцы могут и отомстить.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, НЛО, Зона 51
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