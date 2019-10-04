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В Белом доме назвали условие поддержки импичмента Трампа

04.10.2019 14:30
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В Белом доме назвали условие поддержки импичмента Трампа

Белый дом не прочь поддержать импичмент президента США Дональда Трампа, но для этого за отставку лидера страны должна в полном составе проголосовать Палата представителей. Как передает replyua.net, такое заявление распространили два источника в комментарии изданию Axios. При этом отмечается, что сегодня 4 октября Белый дом планирует отправить спикеру нижней палаты Конгресса Нэнси Пэлоси письмо с таким содержанием.

«Президент Трамп и его команда могут не обращать внимание на требования законодателей до тех пор, пока Пэлоси не проведет голосование полного состава Палаты представителей, официально одобряющее расследование импичмента», – утверждают информаторы. Отметим, что письмо к Пэлоси и главам шести комитетов уже готово, но по данным на вечер четверга оно еще не подписано.

Вместе с тем, сама Пэлоси уже успела предупредить лидера республиканцев в нижней палате Конгресса Кевина Маккарти о том, что, в соответствии с Конституцией либо регламенту Палаты представителей, нет такого правила, что процедура импичмента должна быть поддержана всеми конгрессменами.



Теги: импичмент, Белый дом, Дональд Трамп
 
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