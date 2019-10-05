Прилепин рассказал, что его не устраивает во власти РФ

05.10.2019 16:04

Воевавший на стороне подразделений НВФ «ДНР» российский писатель Захар Прилепин неожиданно сравнил Россию с гей-парадом. Соответствующее заявление он сделал в эфире НТВ, пишет ДонПресс.

По его словам, он не хочет видеть у власти людей, для которых «наша крымская победа и наше донбасское стояние являлось временем позора. Они так и говорят: временем позора. Которые хотят все, как они это называют, ворованное — вернуть».

При этом он рассказал, как выглядит родина в его представлении:

«Моя Родина — это и есть наивысшая форма моей свободы. Меня могут не устраивать — и не устраивают — сытые коты во власти, но меня устраивает, как минимум, география моей страны и ее победы, ее вечный бессмертный полк».

По мнению Прилепина, его оппоненты вначале якобы борются с коррупцией, однако, после прихода к власти, не решают эту проблему. Он добавил:

«Вместо этого страна начинает напоминать дурдом с гей-парадом — и в переносном смысле, и в самом прямом. И чтоб обязательно Сталин был уравнен с Гитлером, и еще сто пунктов, которые проходят через мое сердце».