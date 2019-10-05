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Российский блогер: Алла Пугачева мертва
В России блогер Гоген Солнцев сделал страшное предположение, усомнившись в том, что Примадонна — «настоящая».
«Аллы Борисовны уже нет в живых»,— озвучил он свое мнение, запустив тем самым очередную волну «похорон» легендарной певицы, пишет from-ua.
По мнению шоумена, Алла Пугачева — дорогостоящий бренд и никому не выгодна ее смерть. Солнцев уверен, что есть достаточно весомых причин, чтобы начать тщательную проверку Примадонны.
Основываясь на предположении Гогена напрашивается вывод, что Максим Галкин — муж Аллы Борисовны — намеренно скрывает помолодевшего «двойника» Пугачевой, чтобы не лишиться средств существования и обеспечить 6-летним детям комфортные условия жизни.
Сергей Соседов также высказал сомнения относительно Аллы Борисовны, отметив, что Пугачеву попросту прячут от общественности. Ведь в современном мире достаточно просто с помощью пластических операций сделать двойника.
В то же время Илья Резник — друг Примадонны, заявил, что новости о подмене — выдумки, а Алла настоящая и тщательно следит за своим здоровьем, что и позволяет ей выглядеть лучше своих сверстников.
В свою очередь, Алла Борисовна предпочитает ни опровергать, ни подтверждать слухи: похоже, Примадонна (или ее двойник) решила жить активной жизнью и наслаждаться времяпровождением с детьми и мужем, что можно понять по микроблогу артистки.
Теги: Донбасс, Алла Пугачева, двойник
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