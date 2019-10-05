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США отменили визы для граждан Польши

05.10.2019 11:20
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США отменили визы для граждан Польши

Теперь граждане Польши смогут посещать США до 90 дней без визы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмене виз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, данная программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Отметим, что процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3% - это необходимое условие для соответствия безвизовой программе Соединенных Штатов.



Теги: США, Донбасс, Польша
 
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