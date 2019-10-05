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В России назвали самого вероятного преемника Путина
Наиболее вероятным кандидатом на пост президента России в случае смены власти является нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил российский политолог Владимир Соловей, пишет ДонПресс.
Политолог уточнил, что кроме Медведева рассматриваются еще несколько кандидатур. При этом всего специальные группы наметили 40 различных вариантов передачи власти. Соловей пишет:
«Медведев — основной вариант, он уже был президентом в 2008—2012 годах. Его удастся избрать, скорее всего, с помощью крупных фальсификаций и административным давлением. В этой схеме нынешний глава государства Владимир Путин может возглавить Госсовет. Такой вариант видится различными кругами наиболее оптимальным, а новые техники будут „обкатаны“ на региональных выборах».
Также, он спрогнозировал смену глав двух крупных госкорпораций России — «Газпрома» и «Транснефти» и руководителей двух силовых ведомств — ФСБ и Минобороны:
«Миллеру и Токареву вменяют баснословные экономические провалы, Бортникову — неспособность справиться с клановой войной в „конторе“, а Шойгу — подмену военного строительства PR и самоPR. На их фоне лично Сечин выглядят образцом эффективного хозяйствования, поэтому он рассчитывает подняться к новым управленческим высотам».
Теги: Россия, Донбасс, президент, Путин, Медведев
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