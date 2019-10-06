14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь

06.10.2019 16:10

В Казахстане, в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, произошла страшная трагедия. Как сообщают Факты,14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась. В результате полученных травм школьница погибла на месте.

По некоторым данным, девочка заснула, слушая музыку на мобильном телефоне, подключенном к розетке.

Как пишет британское издание Daily Mail, лежавший на подушке телефон перегрелся.

Смерть девочки признана несчастным случаем. Бренд телефона не называется.