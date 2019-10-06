Главная / Новости / Мир / 14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь
Последние новости раздела
- ФБР задержало и допросило депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву16:57
- 14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь 16:10
- По Крымскому мосту везут боевые вертолеты: что происходит в оккупированном Крыму12:13
- В Докучаевске медработников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ10:52
- Ночью в районе н.п. Маныч и Черемшино на границе с РФ замечены грузовики22:12
- В Британии перевернулся двухэтажный автобус, есть пострадавшие20:28
- Судно с моряками из Украины ушло на дно, известны их последние слова20:09
- Прилепин рассказал, что его не устраивает во власти РФ16:04
- Российский блогер: Алла Пугачева мертва14:09
- В России назвали самого вероятного преемника Путина13:48
14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь
06.10.2019 16:10
В Казахстане, в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, произошла страшная трагедия. Как сообщают Факты,14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась. В результате полученных травм школьница погибла на месте.
По некоторым данным, девочка заснула, слушая музыку на мобильном телефоне, подключенном к розетке.
Как пишет британское издание Daily Mail, лежавший на подушке телефон перегрелся.
Смерть девочки признана несчастным случаем. Бренд телефона не называется.
Теги: Донбасс, смартфон, взрыв, погибла, девочка
Читайте также:
- Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина
- В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена
- Взрывы в Балаклее: стало известно о погибшей
- В туалете... на фугасе
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов
- Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно 14:58
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ12:50
- Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу12:32
- В зоне ООС 24 обстрела: противник применил запрещенное оружие возле Золотого11:28
- Боевики "ДНР" напуганы: "Кроют тяжелыми минометами, потери огромные"11:09
- В Докучаевске медработников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ10:52
- На Донбассе обострение и тяжелые бои - враг срывает разведение войск10:32
- Ситуация на украинских КПВВ: на «Марьинке» и «Новотроицком» — очереди09:49
- «Ни людей, ни машин»: горловчанин показал усыпанные листвой центральные улицы Горловки. ВИДЕО09:30
- ФБР задержало и допросило депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву16:57
- 14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь 16:10
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Политолог: «Президент и его команда проиграли информационную войну радикалам»15:36
- Доставайте шубы и сапоги: синоптик предупредила украинцев о морозах15:12
- Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно 14:58
- У Порошенко "перекосило" лицо в прямом эфире после этих слов Пристайко об отводе ВСУ14:20
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Индексация зарплат: как украинцам повысят оклады в 2019-м13:11
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
- Названы самые распространенные причины увеличения лимфоузлов12:00
- Растения могут «общаться» друг с другом08:41
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?