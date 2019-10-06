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ФБР задержало и допросило депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прибыла на форум «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет ДонПресс.
По его словам, Юмашеву задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где россиянку уже ждал сотрудник ФБР. Дипломат утверждает, что ей задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».
«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение, — сообщил Антонов. — Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или тех, кто, получив визы, приехали в Российской федерации. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево «.
В Госдуме Инга Юмашева представляет партию Единая Россия. До избрания депутатом она работала на государственном радио и телевидении, была корреспондентом кремлевского пула.
Теги: Донбасс, депутат, Российская Федерация, ФБР
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