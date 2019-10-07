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"Кокаиновый скандал" с Натальей Бочкаревой: звезда внезапно исчезла из России
Из-за наркотического скандала, в котором замешана звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, ее подозревают в побеге из страны, ведь актрисе грозит немаленький срок.
Артистка исчезла из поля зрения общественности.
Так, по словам соседей Натальи Бочкаревой, актриса внезапно исчезла. Информацию передает Диалог.UA Как сообщается, раньше звезду часто видели на улице возле дома, однако с тех пор, как она угодила в наркотический скандал, ни самой актрисы, ни двух ее детей не видели. Отмечается, что она бросила свое авто, стоимость которого составляет четыре миллиона рублей.
Также Бочкарева не берет трубку, а ее дети не появляются в школе. Известно, что 28 сентября артистка была задержана сотрудниками полиции, так как она находилась за рулем в нетрезвом состоянии. В результате обыска у нее нашли белый порошок весом 0,69 грамма, который экспертиза признала в качестве кокаина. Звезде популярного сериала "Счастливы вместе" светит до десяти лет лишения свободы. Предполагается, что актриса решила сбежать от уголовного преследования.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, наркотики, скандал, Наталья Бочкарева
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