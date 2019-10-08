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В ФБР назвали самые опасные знаки Зодиака

08.10.2019 10:09
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В ФБР назвали самые опасные знаки Зодиака

На основании информации Федерального бюро расследований, среди людей, арестованных за совершение преступлений, больше всего тех, кто родился под созвездием Рака.

На втором месте этого криминального пьедестала располагаются Тельцы, передает from-ua.

На третьем месте находятся Стрельцы. А остальные девять мест распределены следующим образом (исходя из количества совершаемых ими преступлений):

Овен
Козерог
Дева
Весы
Рыбы
Скорпион
Лев
Водолей
Близнецы

Раки-преступники печально известны тем, что убивают со «страстью». И за свою жизнь совершают несколько преступлений. Кроме того, среди преступников этого знака Зодиака много психически неуравновешенных людей.
Тельцы предпочитают заниматься «отмывкой» денег, так как они часто превосходят других преступников в интеллектуальном плане. Обычно Тельцы – преступники-одиночки.
Стрельцы чаще всего – это воры, грабители и мошенники. Они, как правило, не причиняют вреда своим жертвам, если те добровольно дают то, что им нужно.
Овны зачастую нанимают других людей для совершения задуманных ими преступлений.
Козероги часто связаны с организованной преступностью и отличаются выраженными садистскими наклонностями.
Девы – это хакеры и взломщики.
Весы, как правило, попадаются на преступлениях коррупционной направленности, в то время как Рыбы предпочитают заниматься наркоторговлей.
Близнецы склонны к воровству и мошенничеству.
Львы часто совершают преступления просто для привлечения к себе внимания; поэтому им не интересны мелкие преступления.
Среди Скорпионов много наемных убийц.
Водолеи имеют славу жуликов, аферистов и хакеров, которые предпочитают действовать, манипулируя другими людьми.



Теги: Донбасс, преступление, арест, ФБР, знаки Зодиака
 
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