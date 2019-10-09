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В РФ пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины

09.10.2019 20:00
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В РФ пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины

Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье о "государственной измене".

В России Ростовский областной суд приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда в среду, 9 октября.

"Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье "Государственная измена", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима", – сказали в суде.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, речь идет о "шпионаже" в пользу спецслужб Украины.

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"Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье "Государственная измена", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима", - сказали в суде.

По данным управления ФСБ по Ростовской области РФ, пенсионер передавал информацию "сотруднику иностранной спецслужбы", встречаясь с ним на украинской стороне.

Утверждается, что зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также дислокация военной техники.

Владимира Моргунова задержали в ноябре прошлого года. В ходе обыска у него нашли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – России и Украины. В ходе следствия Моргунов якобы признал себя виновным.

antikor.com.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, пенсионер, шпионаж
 
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