Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Рейтинг Путина обвалился до неприличия: имя наследника знают все, «имеет большую поддержку»

10.10.2019 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рейтинг Путина обвалился до неприличия: имя наследника знают все, «имеет большую поддержку»

Появились «рейтинги» Юрия Дудя на пост президента России

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что реальный рейтинг президента России на сегодняшний день составляет менее 10%, пишет Обозреватель.

«Но это не имеет большого значения, потому что рейтинг рейтингом, а результаты выборов имеют очень небольшое отношение к тому, что думают люди», – говорит Яровенко.

В контексте обсуждения темы конкуренции за пост президента между Владимиром Путиным и телеведущим Юрием Дудем, Яковенко заявил, что «пока это умозрительная история».

«Да, Дудь действительно популярен. В основном среди людей, которые предпочитают YouTube телевизору. А это довольно существенное меньшинство населения России. Поэтому при всей относительно небольшой поддержке Путина, у меня есть сильные сомнения, что Дудь имеет большую поддержку», – сказал журналист.

Отметим, что для того, чтобы Путин смог оказаться вместе в избирательном списке с Дудем, конституция РФ должна измениться.

«Они решают не проблему Дудя – они решают проблему конституции», – заметил Яковенко.

И, наконец, «нужен такой пустяк как желание самого Дудя. Я думаю, он неглупый человек и он понимает, что с ним будет, если он такое желание проявит», – убежден журналист.

Но идея с президентом Дудем может существовать, и даже материлизоваться, считает журналист.

Источник: https://popcorn.politeka.net 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, рейтинг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх