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Трамп назвал условия своего импичмента
10.10.2019 12:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов сотрудничать со следствием по его импичменту только если демократы изменят свое поведение и дадут права его представителям. Об этом сообщают американские СМИ.
Так, отвечая на вопрос о сотрудничестве со следствием по делу об импичменте Трамп отметил:
«Демократы вели себя очень плохо с президентом и с Республиканской партией, очень несправедливо. Так как они имеют небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам. Да, но если демократы дадут нам права» .
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, импичмент, Дональд Трамп
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