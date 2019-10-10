Трамп назвал условия своего импичмента

10.10.2019 12:45

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов сотрудничать со следствием по его импичменту только если демократы изменят свое поведение и дадут права его представителям. Об этом сообщают американские СМИ.

Так, отвечая на вопрос о сотрудничестве со следствием по делу об импичменте Трамп отметил:

«Демократы вели себя очень плохо с президентом и с Республиканской партией, очень несправедливо. Так как они имеют небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам. Да, но если демократы дадут нам права» .

Источник: https://donpress.com