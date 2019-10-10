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В Австралии кенгуру "избил" парашютиста (ВИДЕО)
10.10.2019 11:30
В Австралии произошел курьезный случай с местным скайдайвером, сообщает Интернет-обозрение Главное.
После успешного приземления на парашютиста набросился кенгуру.
Животное успело нанести только несколько ударов и убежало, поэтому серьезных травм парашютист не получил, но успел снять нападение на видео.
Теги: Австралия, кенгуру, нападение, парашютист
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