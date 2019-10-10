В Австралии кенгуру "избил" парашютиста (ВИДЕО)

10.10.2019 11:30

В Австралии произошел курьезный случай с местным скайдайвером, сообщает Интернет-обозрение Главное.

После успешного приземления на парашютиста набросился кенгуру.

Животное успело нанести только несколько ударов и убежало, поэтому серьезных травм парашютист не получил, но успел снять нападение на видео.