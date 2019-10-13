- Путин нашел еще одну страну, где "все по-русски говорят": и тут стало страшно всем21:23
- Кремль преследует несколько целей: эксперт пояснил, зачем Путин хочет встретиться с Зеленским19:37
- В НБУ предупредили Зеленского о Коломойском: "Это красная линия, опасность огромная"14:16
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"13:10
- "С того света достал", - Захарова разозлилась из-за "черного списка" СБУ12:31
- Появились фото и рассказ об украинке, погибшей в жуткой резне в Финляндии12:11
- В Ясиноватой замечен железнодорожный состав с вагонами РЖД10:32
- Арьев: "Что ждет Украину в ближайщем будущем" - аналитика08:48
- Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом07:30
- Держала семью в ужасе: американцы усыновили украинку, которая выдавала себя за девочку20:57
Путин нашел еще одну страну, где "все по-русски говорят": и тут стало страшно всем
Президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля с Израилем достаточно хорошие отношения.
Об этом он сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает from-ua. При этом глава РФ уточнил, что Кремлю якобы небезразлична судьба этой страны.
"Почти 1,5 млн человек израильских граждан — это выходцы из бывшего Советского Союза. Это почти русскоговорящая страна. Там куда ни придешь, в магазин, — все по‑русски говорят. Но у нас есть принципиальная позиция по палестинскому урегулированию. Мы строго придерживаемся всех решений Организации Объединённых Наций и считаем, что они должны быть выполнены", – сказал Путин.
По его словам, Москва исходит из необходимости реализовать план двух государств и создать палестинское государство. Путин уверен, что такой шаг "восстановит единство".
"Мы считаем, что очень важным фактором было бы восстановление палестинского единства, потому что выступать с разных позиций — это ослабляет общепалестинскую позицию", – резюмировал лидер Кремля.
Теги: Донбасс, Путин, Израиль, русский язык
- Российский политик высмеял нефтяной оптимизм Путина
- "В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной
- В Белом доме рассказали, за что Трамп поблагодарил Путина
- На грани: стало известно, почему Трамп не пойдет Путину на уступки
- Поступают данные о переполохе в окружении Путина
- Этот шаг Украины стал исторической катастрофой для Путина: западные СМИ рассказали о крупном поражении Москвы
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится21:50
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто18:47
- В Мариуполе опасный недострой полностью открыт для горожан18:14
- ОБСЄ побачила в ОРДЛО готовність до розведення, хоча обстріли почастішали17:50
- В «ДНР»: Ходаковский собрался «содрать компенсацию» с владельцев дорогих автомобилей 17:30
- «Кто не был в оккупации — не поймет, как нам это душу греет»: в донецкое небо запущен флаг Украины 16:14
- РосСМИ сделали громкий вброс о разведении сил под Золотым15:49
- Под Мариуполем мужчина убил родителей молотком13:57
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"13:10
- Неподконтрольное Украине Зайцево отметило 354-летие12:52
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится21:50
- Путин нашел еще одну страну, где "все по-русски говорят": и тут стало страшно всем21:23
- «Он следит»: Украинская певица стала соседкой Зеленского и рассказала все о президенте20:59
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- Украина переходит на зимнее время: когда нужно переводить стрелки часов - дата20:02
- Кремль преследует несколько целей: эксперт пояснил, зачем Путин хочет встретиться с Зеленским19:37
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто18:47
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев18:38
- В Мариуполе опасный недострой полностью открыт для горожан18:14
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее16:34
- Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке15:33
- Какие тяготы ложатся на плечи каждому знаку Зодиака14:53
- Кравчук заметил улучшение отношений между РФ и Украиной14:32
- Особенные отношения: эти пары знаков Зодиака объединяет нечто большее, чем любовь 13:32
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение