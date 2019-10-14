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В Пентагоне сообщили о выводе армии США из Сирии

14.10.2019 07:47
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В связи с началом турецкой военной операции текущая обстановка в регионе является «несостоятельной» и Соединенные Штаты Америки готовятся вывести с территории Сирии свои войска. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр обороны США Марк Эспер. .

«За последние 24 часа мы узнали, что турки, вероятно, намерены продолжить свою атаку на юг дальше чем планировалось изначально, и на запад», — уточнил Эспер.

По его словам, 12 октября президент Трамп поручил американскому контингенту начать «запланированный уход».

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, армия, Сирия
 
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