В Пентагоне сообщили о выводе армии США из Сирии

14.10.2019 07:47

В связи с началом турецкой военной операции текущая обстановка в регионе является «несостоятельной» и Соединенные Штаты Америки готовятся вывести с территории Сирии свои войска. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр обороны США Марк Эспер. .

«За последние 24 часа мы узнали, что турки, вероятно, намерены продолжить свою атаку на юг дальше чем планировалось изначально, и на запад», — уточнил Эспер.

По его словам, 12 октября президент Трамп поручил американскому контингенту начать «запланированный уход».

Источник: https://donpress.com