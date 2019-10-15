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В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову

15.10.2019 21:02
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В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову

Во временно оккупированном Луганске неизвестные разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Алексею Беднову, больше известному, как «Бэтмен».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Луганске неизвестные разбили памятник на могиле главаря боевиков «ЛНР» Александра Беднова с позывным «Бэтмен», воевавшего на временно оккупированных территориях Донбасса в 2014 году. Также Беднов занимал пост «министра обороны ЛНР», резко критиковал тогдашнее «руководство республики» и требовал отставки «главаря ЛНР» Игоря Плотницкого.
Беднов был убит в ночь на 1 января 2015 года после обстрела колонны автомобилей, в одном из которых он сидел. Сторонники убитого считают, что организатором обстрела был Игорь Плотницкий. Также есть версия, что на кортеж напали представители спецслужб России, и Беднова не убили, а захватили и вывезли в РФ.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, памятник, Бэтмен, обстрел, могила, ЛНР, Плотницкий
 
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