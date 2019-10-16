- Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа президентом США15:48
- Парубий: Зеленский и страны Запада достигли договоренностей по амнистии боевиков «Л/ДНР»14:39
- Зеленский начал официальную встречу с президентом Латвии14:00
- Украина загнала РФ в ловушку по Донбассу: детали сокрушительного удара12:05
- Нагиев хотел убить Пугачеву: подробности происшествия10:20
- «Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия09:13
- Переговоры в Минске: У Кучмы заявили о необходимости демилитаризовать 4 населенных пункта на Донбассе08:15
- В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову21:02
- «Дойдем до Киева, дойдем до Львова»: жители Екатериновки пожаловались на военных РФ20:29
- Почему Путин не соглашался на обмен пленных при Порошенко: Чалый раскрыл причину19:01
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа президентом США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп проводит ошибочную политику в отношении России и может допустить распад НАТО, сообщает телеканал CNN.
«Наш президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание», — заявил Байден.
При этом он добавил, что американский лидер положительно отзывался о российском коллеге Владимире Путине и критиковал разведку Соединенных Штатов.
«Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: «Я верю Владимиру Путину, я не верю нашей разведке», − сказал Байден.
Как заявил бывший вице-президент США, Трамп также не продемонстрировал, что Вашингтон готов выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них.
«Если его переизберут, я обещаю вам, НАТО перестанет существовать. У всех нас будут настоящие проблемы», — утверждает Байден.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, НАТО, Дональд Трамп
- В НАТО надоумили: журналист рассказал о невероятном фейке главарей ДНР о подготовке химатаки ВСУ на Донбассе
- Без розовых очков: в Украине предложили неожиданный способ борьбы против России
- В США задались вопросом, что будет, если Россия повредит интернет-кабели в океане
- США назвали военные учения НАТО «мощным сигналом» России
- Обама в Германии: Донбасс, НАТО и ярмарка
- Все больше украинцев выступает против НАТО
- Боевики развязали полномасштабную войну: ВСУ потеряли семь человек на передовой12:30
- Пушилин назвал убитого «Моторолу» «русским секретным оружием»12:20
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки11:37
- Боевики на Донбассе проводят перепись населения – СММ ОБСЕ11:21
- Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя" 10:39
- «Можем потерять Мариуполь и еще многое»: ветеран АТО объяснил, чем опасно отводить войска10:06
- «Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия09:13
- Астролог дал прогноз на переговоры Украины в "нормандском формате"09:00
- Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе22:40
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского21:26
- Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа президентом США15:48
- От государства в частные руки. Как движется приватизация?15:31
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Свежий рейтинг Зеленского поражает: теперь точно известно, будет ли бунт15:00
- Парубий: Зеленский и страны Запада достигли договоренностей по амнистии боевиков «Л/ДНР»14:39
- Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера14:30
- Штрафы за школьника: в каких случаях могут наказать родителей?14:20
- Зеленский начал официальную встречу с президентом Латвии14:00
- О главном: 6 месседжей из пресс-марафона президента Зеленского13:48
- Тревога в Харькове: в городе гудят сирены, у людей паника13:35
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей12:46
- Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств11:50
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными07:20
- Медики поделились простыми способами нормализации давления22:17
- Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью21:51
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского