Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа президентом США

16.10.2019 15:48

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп проводит ошибочную политику в отношении России и может допустить распад НАТО, сообщает телеканал CNN.

«Наш президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание», — заявил Байден.

При этом он добавил, что американский лидер положительно отзывался о российском коллеге Владимире Путине и критиковал разведку Соединенных Штатов.

«Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: «Я верю Владимиру Путину, я не верю нашей разведке», − сказал Байден.

Как заявил бывший вице-президент США, Трамп также не продемонстрировал, что Вашингтон готов выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них.

«Если его переизберут, я обещаю вам, НАТО перестанет существовать. У всех нас будут настоящие проблемы», — утверждает Байден.

Источник: https://donpress.com