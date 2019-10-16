- "Евровидение-2020": на отбор не пустят выступавших в России артистов - новые правила21:00
- В Китае сняли на видео падение странного метеорита19:17
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»17:40
- Отменят ли поезда в Россию: Криклий дал четкий ответ16:02
- Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа президентом США15:48
- Парубий: Зеленский и страны Запада достигли договоренностей по амнистии боевиков «Л/ДНР»14:39
- Зеленский начал официальную встречу с президентом Латвии14:00
- Украина загнала РФ в ловушку по Донбассу: детали сокрушительного удара12:05
- Нагиев хотел убить Пугачеву: подробности происшествия10:20
- «Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия09:13
"Евровидение-2020": на отбор не пустят выступавших в России артистов - новые правила
Телеканал СТБ совместно с UA: общественное вещание пошли на новые меры в отношении рамок отбора на "Евровидение-2020".
Артисты с 16 октября с.г. могут подавать заявки на отбор, однако теперь им будет необходимо доказать, что они ранее не выступали в России и аннексированном Крыму, сообщает Диалог.UA.
При том, концертов в стране-агрессоре не должно быть до самого финала "Евровидения-2020", который пройдет в Нидерландах. Подобное нововведение появляется из-за скандального прошлогоднего национального отбора, с которого снялась победительница MARUV.
Председатель правления UA: общественное вещание, Зураб Аласания, подчеркнул, что победителем должен стать не только лучший певец или артист, но и ответственный гражданин, "разделяющий ценности украинского общества".
Ведущим, как и всегда до этого, будет Сергей Притула. Сбор анкет будет продолжаться вплоть до 25 декабря, а уже в феврале (8.02 и 15.02) начнутся телевизионные полуфиналы конкурса. 22 февраля состоится гранд финал, на котором и огласят победителя отбора, который представит страну в мае на "Евровидении" в Роттердаме.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, правила, артисты
- Россияне ввели новые таможенные правила
- С завтрашнего дня вступает в силу новый порядок пребывания украинцев в России
- Российский политик неожиданно объяснил выбор РФ на «Евровидении»
- Из этого правила нет исключений - Порошенко жестко ответил на попытку РФ прислать Самойлову на «Евровидение»
- Двух российских журналистов не пустили в Украину
- На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»20:27
- Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность20:00
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»19:30
- Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»19:01
- «Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?17:20
- Боевики развязали полномасштабную войну: ВСУ потеряли семь человек на передовой12:30
- Пушилин назвал убитого «Моторолу» «русским секретным оружием»12:20
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки11:37
- Боевики на Донбассе проводят перепись населения – СММ ОБСЕ11:21
- Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя" 10:39
- Рада приняла новый жесткий закон, от штрафов не сбежит никто: первые подробности21:30
- Назван "следующий шаг после безвиза" Украины с ЕС21:16
- "Евровидение-2020": на отбор не пустят выступавших в России артистов - новые правила21:00
- Новый штраф для украинских водителей: кому придется открыть кошельки20:45
- На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»20:27
- Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность20:00
- Анну Новосад назначили на еще одну должность в Кабмине: о чем речь19:48
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»19:30
- В Китае сняли на видео падение странного метеорита19:17
- Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»19:01
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей12:46
- Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств11:50
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными07:20
- Медики поделились простыми способами нормализации давления22:17
- Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью21:51
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского