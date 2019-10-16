- Нагиев хотел убить Пугачеву: подробности происшествия10:20
- «Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия09:13
- Переговоры в Минске: У Кучмы заявили о необходимости демилитаризовать 4 населенных пункта на Донбассе08:15
- В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову21:02
- «Дойдем до Киева, дойдем до Львова»: жители Екатериновки пожаловались на военных РФ20:29
- Почему Путин не соглашался на обмен пленных при Порошенко: Чалый раскрыл причину19:01
- Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне16:41
- Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд16:30
- В Сеть слили 7 пунктов "формулы Зеленского" по Донбассу - Россия "потеряет дар речи", когда увидит это15:01
- На Западе причислили всех украинцев, которые выступают против «мирных» инициатив Зеленского – к «экстремистам»11:39
Нагиев хотел убить Пугачеву: подробности происшествия
Режиссер Александр Стефанович — второй супруг Аллы Пугачевой, рассказал, что за ней в 80-х годах охотился серийный маньяк по фамилии Нагиев. Он преследовал Пугачеву, однако по счастливым обстоятельствам так и не смог воплотить в жизнь свой план, пишет «Телепрограмма.про».
Об этом Стефанович рассказал в телепередаче «Звезды сошлись» на одном из российских телеканалов.
По словам режиссера, однажды в почтовом ящике он нашел письмо, адресованное супруге.
«Ты недостойна жить на этом свете. Для того, чтобы я с тобой окончательно поговорил, решил все вопросы, ты должна прийти в 12 часов на Главпочтамт», — было написано в письме.
Пугачева со Стефановичем обратились в полицию. На встречу направился сам Александр Борисович, который столкнулся с подонком лицом к лицу. К счастью, в этот момент преступника скрутил спецназ.
«В этот момент подбежала группа захвата, сжала его с двух сторон и куда-то увезла. А потом мне сообщили, что при нем был топорик», — разводит руками режиссер. Однако после этого мужчину отпустили, и он устроил кровавую баню в поезде из Москвы в Харьков. Стефанович говорит, что Алла Борисовна чудом избежала подобной участи.
«Он был заточен на Пугачеву. Собирал ее открытки, и в силу того, что у него не произошел контакт с Аллой, он выразил агрессию на этих женщинах, убил этих людей», — добавил Стефанович.
По словам кинорежиссера, мужчину расстреляли в 1981 году.
Теги: Донбасс, маньяк, Алла Пугачева, певица
- Жители Славянска испугались маньяка
- Путин в ловушке, переворот готовят самые близкие: фатальные подробности
- Алла Пугачева превратилась в жаворонка
- В сети появился запрещенный клип Аллы Пугачевой
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Максим Галкин обидел житомирских туристов и рванул на семейный банкет (ФОТО)
- Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя" 10:39
- «Можем потерять Мариуполь и еще многое»: ветеран АТО объяснил, чем опасно отводить войска10:06
- «Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия09:13
- Астролог дал прогноз на переговоры Украины в "нормандском формате"09:00
- Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе22:40
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского21:26
- В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову21:02
- «Дойдем до Киева, дойдем до Львова»: жители Екатериновки пожаловались на военных РФ20:29
- Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка19:58
- На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен19:12
- Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя" 10:39
- Олег Скрипка выступит в Днепре с рок-группой роботов10:30
- Нагиев хотел убить Пугачеву: подробности происшествия10:20
- «Можем потерять Мариуполь и еще многое»: ветеран АТО объяснил, чем опасно отводить войска10:06
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Ястремская на Кубке Кремля обыграла действующую чемпионку Касаткину09:30
- «Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия09:13
- Астролог дал прогноз на переговоры Украины в "нормандском формате"09:00
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Военный сбор захотели отменить: в Раде появился законопроект08:32
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными07:20
- Медики поделились простыми способами нормализации давления22:17
- Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью21:51
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака