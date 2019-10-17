Беда случилась с Билли Айлиш прямо во время концерта: первые подробности

17.10.2019 08:00

Знаменитая певица Билли Айлиш лишилась ценной вещи во время своего выступления.

О преступлении знаменитость сообщила со сцены.

Американскую певицу Билли Айлиш ограбили во время выступления на музыкальном фестивале Austin City Limits в Остине (штат Техас). Прямо во время концерта у нее пропало ценное кольцо, сообщает MTV.

После хита Ocean Eyes 17-летняя певица спустилась к зрителям, а когда вернулась обратно на сцену, поняла, что у нее на пальце нет кольца.

Юная исполнительница тут же сообщила, что ее ограбили. Толпа начала скандировать: «Отдай его обратно», но этого не произошло. В итоге Билли Айлиш попросила грабителя беречь ее кольцо.

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