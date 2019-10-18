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Путин согласится отстать от Украины только при одном условии: эксперт указал на самое слабое звено главы РФ
Политический эксперт Виктор Каспрук предположил, что, если у России будет перекрыт доступ к технологиям и инвестициям стран Запада, очень скоро экономическая ситуация в стране-агрессоре станет просто невыносимой, передает replyua.net. «Следует перейти от порочной практики уговоров Российской Федерации к определенным требованиям мировой общественности к стране-агрессору, которая делает вид, что международные законы написаны не для нее», — считает Каспрук.
Более того, он уверен, Россия отступит от Украины лишь при возникновении обстоятельств, когда ситуация для Москвы станет сложной до такой степени, что, боясь начала бунта и потери своей власти, Путину ничего другого не останется, как дать «задний ход».
«Сильная слабость представителей Кремля заключается в том, что подавляющее большинство экспорта из Российской Федерации составляют газ и нефть, а российские технологии их разведки и добычи являются очень устаревшими. Так что без западных технологий и западных инвестиций уменьшение объемов добычи газа и нефти в России неизбежно», — утверждает Каспрук.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, технология, инвестиции
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