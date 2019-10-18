Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением

18.10.2019 21:24

В Сети появилось фото предостерегающего билборда возле контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". Содержимое адресовано тем, кто подумывает над получением российского паспорта.

Возле контрольно-пропускного пункта близ Станицы Луганской, появился билборд с предупреждением, адресованным местным жителям, которые подумывают над получением российского паспорта. Фото плаката с недвусмысленной надписью было опубликовано социальной сети Twitter пользователем с никнеймом NecroMancer, сообщает Диалог.UA.

На плакате билборда написано: "Подал заявление на паспорт эРэФ — позвал ОККУПАНТОВ".

На линии соприкосновения своя социальная реклама.