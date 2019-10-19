"Интернет-блэкаут" накрыл Луганск и всю "ЛНР" и открыл правду об "интеграции" с Россией

19.10.2019 13:59

В ночь на пятницу, 18 октября, произошло отключение Интернета в Луганске и других городах террористической "ЛНР". Этот инцидент породил слухи об "отжатии" оператора "Лугаком", однако все оказалось намного интереснее.

Случай с отключением Интернета в "народной республике" активно обсуждают в соцсетях, передает Диалог.UA. В ночь на пятницу, 18 октября, практически во всех районах оккупированной Луганщины произошло массовое отключение Интернета. Кабель "отрубли" в 23:00 четверга, а включили только в 10:00 следующего дня.

Главари "ЛНР" объяснили инцидент "аварии на магистрали телекоммуникационного оборудования", которая якобы случилась в Ростовской области России. Люди этому не поверили. Они заподозрили, что кто-то отжал компанию оккупантов "Лугаком" - монополиста в "республике" по предоставлению Интернет-услуг.

Однако все оказалось намного прозаичнее. Некоторые обратили внимание, что мифическая авария на кабеле случилась синхронно с ремонтными работами оборудования украинского мобильного оператора "Водафон" в Станице Луганской. "В Станице идут ремонтные работы "Водафон"... Совпадение? В "ЛНР" точно российский Интернет?" - задались вопросом сепаратисты. Многие "прозрели", что заявления их главарей по поводу "интеграции" с Россией оказались ложью. "Халява когда-то кончится, ибо Интернет украинский", - отмечают сепаратисты. По всей видимости, "республика" Киеву уже по традиции ничего не платит за использование кабеля.