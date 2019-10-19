Мистическая деталь в новом фото Путина взбудоражила Интернет

19.10.2019 11:39

Кремль опубликовал новое фото бессменного президента РФ Владимира Путина с его встречи с губернатором Ивановской области. Отображение российского лидера в отполированном столе напугало Интернет.

Внимание на странную деталь в новом фото Путина обратил в Twitter украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает Диалог.UA.

На днях Путин провел встречу с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским. Пресс-служба Кремля отчиталась о мероприятии, предоставив несколько фото. Одно из них взбудоражило Голобуцкого. Политтехнолог обратил внимание на "странное отображение" Путина в отполированном столе. Оно по неизвестной причине "поплыло" и производит весьма зловещее впечатление. "С отображением губернатора Ивановской области все хорошо", - отметил Голобуцкий. "Нечистая сила, которую только в отображении и видно?" - предположил он.