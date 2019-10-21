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На ярмарку в Тамбове россияне пришли за бесплатной едой с ведрами
В социальных сетях опубликовали фотографии с Покровской ярмарки в Тамбове, на которой бесплатно угощали окрошкой и жареной картошкой с грибами. Соответствующие фото появились в местном паблике «Мой Тамбов»
На снимках люди стоят в очереди за бесплатной едой с металлическими и пластиковыми ведрами, а работники ярмарки накладывают им картошку лопатами. Но не всем досталось.
Примечательно, что некоторые жители даже обратились к местным властям, с просьбой «разобраться в ситуации».
«Была огромная очередь за картошкой и похлебкой, некоторые пришли с тазами, бидонами и ведрами. В результате этого нам, пожилым женщинам не хватило похлебки, так как молодежь лезла без очереди. Просим Вас не допустить такого безобразия на следующей ярмарке и увеличить количество похлебки», — написала губернатору области пенсионерка Вера Сухарева.
В соцсетях снимки вызвали горячие споры. Так, по мнению одних — это фейк. Другие комментаторы считают, что в очереди стоят скорее жадные, чем бедные и голодные люди.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Тамбов, еда, ярмарка
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