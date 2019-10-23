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Красиво, но страшно: в России удалось снять на ВИДЕО взрыв шаровой молнии

23.10.2019 12:49
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Красиво, но страшно: в России удалось снять на ВИДЕО взрыв шаровой молнии

Взрыв шаровой молнии над российским городом попал на видео. В дождливый октябрьский вечер была сильная гроза и в какой-то момент в камеру попала шаровая молния, которая двигалась с огромной скоростью. Спустя момент она изменила скорость, резко ускорилась и произошел взрыв, который растворил ее в воздухе.

Зарубежный уфологи считают, что это было НЛО, так как якобы шаровая молния не может так двигаться, а последующий взрыв якобы был причиной резкого разгона объекта до сверхзвуковой скорости.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, видео, взрыв, шаровая молния
 
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