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Красиво, но страшно: в России удалось снять на ВИДЕО взрыв шаровой молнии
23.10.2019 12:49
Взрыв шаровой молнии над российским городом попал на видео. В дождливый октябрьский вечер была сильная гроза и в какой-то момент в камеру попала шаровая молния, которая двигалась с огромной скоростью. Спустя момент она изменила скорость, резко ускорилась и произошел взрыв, который растворил ее в воздухе.
Зарубежный уфологи считают, что это было НЛО, так как якобы шаровая молния не может так двигаться, а последующий взрыв якобы был причиной резкого разгона объекта до сверхзвуковой скорости.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, видео, взрыв, шаровая молния
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