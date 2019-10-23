Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Московский двойник Зеленского мечтает о карьере юмориста

23.10.2019 07:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Московский двойник Зеленского мечтает о карьере юмориста

Двойник президента Украины Умид Исабаев рассказал, что мечтает о карьере киноактера и является поклонником юмористических шоу.

Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу Mash.

Мужчина признался, что с удовольствием снимался бы в кино и стал участником телешоу Comedy Club.

«В кино играть. Вот как «Камеди клаб». С Галустяном — очень мне понравится… В кино если сниматься, я, в принципе, готов к любой роли, если дадут. Кроме, конечно, если когда где-то кушать придется — я не могу свинину кушать. Возьми меня, Гарик Мартиросян, в Comedy Club, если получится.- сказал Умид.

По его словам, он видел сериал «Слуга народа» и ему очень понравилось. Также он уверяет, что всегда готов подменить Зеленского на съемках.

«Подменить Владимира Зеленского на съемках смогу . Я похож на президента Украины Зеленского. Говорят — одно лицо. Я мог бы его заменять, потому что я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Дагестане», — сказал Исабаев.

 

https://donpress.com



Теги: Донбасс, Москва, двойник, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх