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Московский двойник Зеленского мечтает о карьере юмориста
Двойник президента Украины Умид Исабаев рассказал, что мечтает о карьере киноактера и является поклонником юмористических шоу.
Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу Mash.
Мужчина признался, что с удовольствием снимался бы в кино и стал участником телешоу Comedy Club.
«В кино играть. Вот как «Камеди клаб». С Галустяном — очень мне понравится… В кино если сниматься, я, в принципе, готов к любой роли, если дадут. Кроме, конечно, если когда где-то кушать придется — я не могу свинину кушать. Возьми меня, Гарик Мартиросян, в Comedy Club, если получится.- сказал Умид.
По его словам, он видел сериал «Слуга народа» и ему очень понравилось. Также он уверяет, что всегда готов подменить Зеленского на съемках.
«Подменить Владимира Зеленского на съемках смогу . Я похож на президента Украины Зеленского. Говорят — одно лицо. Я мог бы его заменять, потому что я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Дагестане», — сказал Исабаев.
Теги: Донбасс, Москва, двойник, Зеленский
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