Войну в Сирии между Россией и Турцией выиграл Трамп: "Кремль попал в ловушку"

23.10.2019 12:35

Американскому президенту вольно или невольно удалось столкнуть лбами Путина с Эрдоганом в Сирии. В итоге никто, кроме Америки, от этого не выиграл. Теперь хитрый Трамп сможет в нужное время играть на возникших противоречиях, при этом оставаясь белым и пушистым.

Дональд Трамп неожиданно оказался в выигрыше от возникшего в Сирии противостояния между Россией и Турцией. Военный конфликт, который начинался как "крестовый поход" Эрдогана на бунтарей-курдов, в итоге превратился в противостояние двух мощных военных держав – России и Турции. При этом третья сторона, США, которая вовремя "отпрыгнула" от театра военных действия, оказалась в выигрыше. По крайней мере, в политическом. И теперь Трамп, хитро посмеиваясь в отсутствующий ус, наблюдает за тем, как Путин с Эрдоганом пытаются в Сочи достичь хотя бы худого мира.

О том, что получит в итоге этой военной авантюры каждая из стран, рассуждает российский блогер Эль Мюрид, сообщает Диалог.UA. "По итогам переговоров Эрдогана и Путина в Сочи вырисовывается картина, которая близка к ничьей. Вот только пока неясно - это ничья "вин-вин" или "луз-луз". За Турцией остается зона проведения операции "Источник мира" - то есть, отрезок между городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн. На территории, где операция Турции не проводилась, с завтрашнего дня с 12 часов по местному времени должны быть введены сирийские пограничники и российские полицейские (по всей видимости, речь идет о погранпереходах, так как всю границу взять под контроль нереально).

При этом Россия гарантирует полный отвод всех курдских формирований за пределы 35-км зоны от границы. Неясна пока принадлежность двух важных городов - Манбиджа и Тель-Рифата. Пока по всему выходит, что они все-таки остаются за Турцией (точнее, ее сирийскими прокси). Кобани переходит под Асада. Возникает сложный "слоёный пирог", причем главные недовольные в этой ситуации - конечно, курды, о которых вытерли ноги все.

Однако возникает принципиально новая ситуация, которой не было с лета 12 года: Сирия получает доступ к границе. Пока это крайне символический доступ - речь идет исключительно о пограничной службе, а функции охраны передаются российской военной полиции. Тем не менее, Турция откровенно недовольна ситуацией и рассматривает ее как временную. Кроме того, Асад демонстративно появился в зоне Идлиба и демонстрировал готовность к наступлению, попутно допустив в адрес лично Эрдогана ряд почти непечатных выражений, что, конечно, еще менее может понравиться Эрдогану.

Однако рассматривать как победу или поражение Турции или России эту ситуацию не то чтобы неверно, но очень неполно. В наиболее выигрышном положении оказывается Трамп, который умудрился при всей слоновости своих действий создать жесткий подковерный конфликт между Россией и Турцией, где обе стороны получили мощный повод для недовольства друг другом. А раз есть раздражитель - то всегда можно этот конфликт разжечь.

Взаимное недоверие - основа для того, чтобы американцы создали локальный, но весьма серьезный управляемый ими конфликт. Трудно сказать, задумывалось ли так либо получилось само собой, но Трамп вытянул из этой ситуации максимум возможного.

При этом США не уходят из южных районов Сирии, а напротив - сегодня Трамп уже переиграл все свои предыдущие заявления, сообщив, что так просто оставить нефтяные месторождения нельзя, так как они попадут в руки террористов. Зона месторождений будет передана одной из американских корпораций, которая гарантирует их охрану, а американская армия будет оказывать ей в этом поддержку.

Это означает, что раздел Сирии остается фактом - изменилась только конфигурация части американской зоны оккупации, причем никто из оставшихся оккупантов из этого никакой выгоды извлечь для себя не смог, взаимно блокировав друг друга", - пишет аналитик.



Источник: www.dialog.ua