Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Оккупанты придумали для крымчан новые поборы: на что взлетят тарифы на курортах Крыма

25.10.2019 17:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты придумали для крымчан новые поборы: на что взлетят тарифы на курортах Крыма

Оккупанты придумали новую подлость для населения оккупированного РФ полуострова. Ставленники Кремля намерены делать поборы с населения, проживающего на курортах аннексированного Крыма.

"Глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму намерены бороться с нелегальными малыми отелями повышением тарифов на услуги ЖКХ, объемы потребления которых будут засчитывать с помощью ресурсников, передает Диалог.UA со ссылкой на "Крым.Реалии".

Ставленник Кремля заявил, что на полуострове практически во всех курортных городах есть нелегальный бизнес, когда крымчане сдают свою жилплощадь и не платят налоги. По его словам, таких мини-отелей в Крыму около трех тысяч. Аксенов утверждает, что при неуплате налогов количество потребляемой воды, электроэнергии и других ресурсов значительно возрастает, поэтому оккупанты намерены обязать владельцев жилплощади легализовать свой бизнес. По мнению экспертов, идея Аксенова не решит проблему "теневых" отелей на полуострове, поскольку они и так делают выплаты не по бытовым тарифам. Кроме того, такое нововведение несправедливо в отношении тех крымчан, которые ведут свой бизнес честно.



Теги: Донбасс, Крым, бизнес, отель, курорт, ЖКХ, тарифы, налоги, Аксенов
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх