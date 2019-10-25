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Жириновский резко "отчитал" Путина за разговор с Зеленским - СМИ
Президент Российской Федерации Владимир Путин неожиданно получил массу критики от одиозного депутата Госдумы Владимира Жириновского за переговоры по Донбассу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Одиозный депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский раскритиковал "вечного" президент РФ Владимира Путина за переговоры с украинским коллегой, передает dialog.
По его мнению, хозяин Кремля должен прекратить все контакты с Владимиром Зеленским, так как официальный Киев якобы не собирается выполнять условия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. "Поэтому разговаривать с Зеленским вообще нельзя было по телефону. Я не понимаю, почему президент разговаривает! Мы не признали выборов!" – истерично заявил Жириновский в эфире российского федерального телеканала, который с удовольствием приглашает скандалиста в программы. Более того, фрик Госдумы считает, что война, разожженная Россией на Донбассе, продлится чуть ли не до конца 21-го столетия. "Конфликт на весь ХХІ век! Пока 2019-й. В 2099-м можно будет сказать, что, возможно, когда-то в ХХІІ веке можно будет добиться тишины", - настаивает Жириновский.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин, телефон, переговоры, Жириновский, Зеленский
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