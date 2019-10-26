Туристам на заметку: ученые спрогнозировали сильнейшее землетрясение в Таиланде

26.10.2019 11:01

В ближайшее десятилетие в северных районах Таиланда могут произойти подземные толчки магнитудой 5 баллов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Thailand News, об этом заявили власти Таиланда. Отмечается, что несколько дней назад в северных провинциях страны произошли землетрясения, магнитуда которых превышала 4 балла по шкале Рихтера.



По счастливой случайности, обошлось без разрушений и жертв, однако власти предупредили местных жителей, что в ближайшие 10 лет север страны накроют более масштабные подземные толчки. К такому выводу недавно пришли учёные. Они рассказали, что более 10 лет назад в северных провинциях уже случались сильные землетрясения. Через горные районы Таиланда проходит огненное кольцо Земли. Именно в этих районах находятся разломы тектонических плит. Они активируются один раз в несколько лет. Ранее ученые заявили, что примерно 2000 лет назад на этой территории произошло сильнейшее землетрясение.



Огненное кольцо Земли идет по периметру Тихого океана. В этой зоне находится множество опасных вулканов. Именно в огненном кольце произошло примерно 90% всех землетрясений в мире. На этой полосе находятся такие страны как США, Чили, Мексика, Таиланд, Филиппины, Япония, Индонезия, а также Камчатка и Курильские острова в России.