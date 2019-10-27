В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"

27.10.2019 12:30

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что находящиеся в Золотом вооруженные люди могут помешать разведению сил на Донбассе и, следовательно, переговорам Нормандской четверки".

Об этом он написал в Twitter, передает segodnya.

"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи (нормандской – Ред.) "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО", – написал Пушков.